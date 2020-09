Telefonaktion : Wenn die Leber krank ist

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion zum Thema „Lebererkrankungen“.

(kat) Fettleber, Leberzirrhose, Hepatitis: Die Leber ist die größte Drüse des menschlichen Körpers. Sie ist rund 1,5 Kilogramm schwer und liegt im rechten Oberbauch. Das Organ hat viele wichtige Funktionen, beispielsweise regelt es den Fett- und Zuckerhaushalt, speichert Vitamine oder sorgt dafür, dass Stoffwechselprodukte oder Medikamente und Giftstoffe abgebaut und ausgeschieden werden können. Obwohl die Leber robust und widerstandsfähig ist, ist sie durchaus anfällig für häufig folgenreiche Erkrankungen wie Hepatitis oder Leberzirrhose. Welche Symptome deuten auf eine Lebererkrankung hin? Was sind frühe Anzeichen? Was hilft bei Hepatitis? Was bei einer Fettleber?