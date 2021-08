Telefonaktion : Wenn das Monster unterm Bett liegt

Trier Angst vor dem Monster unter dem Bett, aber auch vor Umweltverschmutzung und Klimaveränderungen: Kinder und Jugendliche ängstigen sich vor vielen Dingen. Wann daraus eine Erkrankung wird, erfahren unsere Leserinnen und Leser bei unserer heutigen Telefonaktion von 17-19 Uhr.

Neue Ängste gesellen sich zu altbekannten. Was 12- bis 25-Jährige am meisten sorgt, hat die jüngste Shell-Studie herausgefunden: Umweltverschmutzung steht laut einer Umfrage auf Platz eins unter den Zukunftsängsten junger Menschen in Deutschland (71 Prozent). Gefolgt von der Angst vor Terroranschlägen (66 Prozent) und dem Klimawandel (65 Prozent).