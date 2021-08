Minijob : Mini oder Midi – das müssen Sie über den neuen Job wissen

Trier Jobcenter und Arbeitsagentur geben Tipps zu Sozialversicherung, Rentenbeiträgen, Schwerbehinderung und Urlaubsanspruch.

() Der Minijob. Er ist beliebt, er ist unkompliziert, er ist gefragt. Doch in der Corona-Pandemie hat er seine Schwachstellen gezeigt. Vor allem Minijobber haben als Erste ihren Job verloren und hatten keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld.

Was ein Minijob bietet, welche Vor- und Nachteile er mit sich bringt und viele andere Fragen beantworten Jobcenter und Agentur für Arbeit, die gemeinsam in einer Telefonaktion „Minijob verloren – neue Perspektive gewonnen“ Fragen beantwortet haben.

Die beiden Expertinnen Hanna Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Trier, und Kathrin Döpgen, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt des Jobcenters Trier Stadt, antworten auf wichtige Fragen und geben Tipps:

Nach meiner Elternzeit will ich wieder beruflich einsteigen. Leider kann mein Arbeitgeber mich nur in Vollzeit zurücknehmen. Da die Kinderbetreuung aber nicht abgesichert ist, suche ich in der Zwischenzeit nach Alternativen. Ist der Minijob die Lösung?