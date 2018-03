später lesen Wirtschaft Warnstreik bei Ideal-Standard in Wittlich Teilen

In Wittlich wird gestreikt. Die Mitarbeiter des Armaturenwerks Ideal-Standard sind dazu aufgerufen, am heutigen Mittwoch von 12.30 bis 14.30 Uhr zwei Stunden lang die Arbeit niederzulegen. Den Warnstreik organisiert hat die IG Metall Trier. „Damit rufen wir knapp 280 Beschäftigte auf, an Arbeitskampfmaßnahmen teilzunehmen“, sagt der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Trier, Christian Schmitz.