Arbeitsmarkt : Hilfe bei Kurzarbeit und Verdienstausfällen

Trier (red) In der Region haben bereits rund 3000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. „Die gegenwärtige Lage verunsichert Arbeitnehmer und Arbeitgeber zutiefst.

Nach der Verabschiedung des neuen Sozial-Schutzpakets der Bundesregierung gibt es jetzt auch Erleichterungen bei der Beantragung von Geldleistungen zur Grundsicherung. Denn die Krise bringt nicht nur Unternehmen in Bedrängnis: „Erwerbstätigen brechen plötzlich die Einkommen weg. Es entsteht finanzielle Not, weil das Kurzarbeitergeld nicht für den Lebensunterhalt ausreicht. Und viele Solo-Selbstständige verlieren derzeit ihre Existenzgrundlage“, erklärt Heribert Wilhelmi. Diese Betroffenen finden Rat und Hilfe unter der neuen Corona-Soforthilfe Hotline 0800/ 45555 23 bei den Jobcentern. Auch dort sind die Hürden für Anträge auf Geldleistungen zur Grundsicherung gesenkt worden:

Für Neuanträge vom 1. März bis 30. Juni 2020 gilt eine erleichterte Vermögensprüfung. So lange werden die Ausgaben für Miete und Heizung in tatsächlicher Höhe anerkannt. Folgeanträge in diesem Zeitraum werden unbürokratisch für 6 bzw. 12 Monate weiterbewilligt. Erleiden Eltern plötzlichen Einkommensverlust, so dass das Geld nicht für die Familie reicht, können sie nun leichter Kinderzuschlag bekommen. Bei Neuanträgen nur noch das Einkommen des letzten Monats statt wie bisher das des letzten halben Jahres entscheidend.