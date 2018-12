Jugend-Handball: Wittlich fehlt’s an Zug zum Tor

HSG Wittlich – SG Ottersheim/Bellheim/Kuhard/Zeiskam 25:32 (13:13)

Die weibliche C-Jugend der HSG Wittlich startete sehr konzentriert und motiviert in die Oberliga-Partie gegen die SG Ottersheim. Bis zum 6:3 fielen die Tore im Minutentakt. „Wir waren anfangs im Angriff von allen Positionen torgefährlich“, berichtete HSG-Trainer Olaf Gierenz. In die Pause ging es mit einem Gleichstand (13:13). In der zweiten Halbzeit agierten die Wittlicher von Beginn an sehr statisch im Angriff. Vor allem aus dem Rückraum fehlte der Zug zum Tor. Zahlreiche technische Fehler luden die Gäste zu Gegenstößen ein. „In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel verloren und den Gegner starkgemacht. In der Folge ließen einige Spielerinnen viel zu früh den Kopf hängen. So kamen wir nicht mehr ins Spiel zurück“, ärgerte sich Gierenz. (R.S.)

HSG: Reher - Rogowski (3), A. Souza, Keidel (3), Eiden (2), Ensch (4), Lushaj (5), Eckert (4), J. Souza, Schoppe (2), Teusch, Lenz (1), Stephan (1)