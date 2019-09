Fest : 6. Benediktiner Oktoberfest

Seffern „O‘Zapft is!“ heißt es am Wochenende 28./29. September, in Seffern. Der Musikverein Eifelklang Seffern erklärt die Wiesn-Saison im Nimstal für eröffnet und lädt zum traditionellen Oktoberfest in die Wilhelm-Busch-Grundschule nach Seffern ein.

