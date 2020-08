Planungen für das Wohnwerk Speicher noch nicht abgeschlossen : Abriss auf Plewa-Gelände beginnt erst 2021

Speicher Die Planung für das neue Speicherer Wohnquartier auf dem Gelände des ehemaligen Plein-Wagner-Werks läuft. Bis die Abriss- und Bauarbeiten in der Kapellenstraße beginnen, wird es aber wohl noch ein Weilchen dauern.

Bisher laufen vor Ort lediglich Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Da die Wohnwerk Speicher GmbH noch mitten in der Planung stecke. „Wir arbeiten uns Stück für Stück an machbare Varianten heran“, sagt der Investor: „Und müssen planerisch bereits ziemlich ins Detail gehen, um zu wissen, welche exakten Gebäudeteile wir letztendlich erhalten werden.“ Im Moment sehe es daher nicht so aus, als könne man noch dieses Jahr starten: „Aber wir geben Gas.“