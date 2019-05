Urwahl in Bettingen : Amtsinhaber siegt gegen zwei Herausforderer

Bettingen (ma) Ein wenig Bauchgrummeln habe er schon vor dem Ausgang der Ortsbürgermeisterwahl am Sonntag gehabt, gibt Amtsinhaber Jürgen Holbach zu. Er ist seit 25 Jahren Ortsbürgermeister in Bettingen. Nach so vielen Jahren abgewählt zu werden, das wäre schon sehr schwer für ihn gewesen.

„Keiner ist gern Verlierer, die menschliche Komponente wird oft nicht gesehen“, sagt er. Es tue ihm auch oft leid für manche Verlierer, die sich viele Jahre engagiert hätten und dann nicht wiedergewählt würden. Nicht so in Bettingen: Zwar waren zwei Herausforderer gegen den Ortschef angetreten: Florian Mosbacher von der FWG Mosbacher und Lydia Enders von den Grünen. Aber die Mehrheit der Bettinger gab schließlich ihrem langjährigen Orts-Chef den Auftrag, weiterzumachen.

365 Stimmen konnte Holbach einfahren, das sind 59,9 Prozent. Sein Konkurrent Florian Mosbacher erhielt 161 Stimmen und Gegenkandidatin Lydia Enders kam auf 87 Stimmen. Holbach räumt ein, dass ihm auch sein Amtsbonus zugute gekommen sei. „Der gewisse Vertrauensvorschuss macht es für Mitbewerber auch schwer“, findet der Wahlgewinner.