Am Samstag fand in Bitburg der traditionelle Kinderflohmarkt im Rahmen des Jubiläumsprogramms des Hauses der Jugend (40+1) statt. Veranstalter war das Haus der Jugend in Zusammenarbeit mit der Stadt Bitburg. Über den gesamten Bereich der Fußgängerzone verteilten sich die Kinder und Jugendlichen mit ihren Angeboten auf insgesamt rund 120 Verkaufsständen. Foto: Hoeser Rudolf