Corona-Epidemie : Bisher gibt es 166 Infizierte im Eifelkreis - 127 davon sind genesen

Bitburg (red) Die Corona-Fallzahlen im Eifelkreis Bitburg-Prüm stellen sich nach Angabe der Kreisverwaltung vom Samstag, 25. April, wie folgt dar: Bisher haben sich insgesamt 166 Personen (plus 1) mit dem Coronavirus infiziert.

Davon gelten 127 (plus 1) als genesen. Der Eifelkreis verzeichnet drei Sterbefälle. Die Zahl ist unverändert, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) war Samstag geschlossen und Sonntag geöffnet. Sie ist laut Verwaltung am Montag, Mittwoch und Samstag, von 8 bis 16 Uhr, geöffnet.