Kriminalität : Eifeler Betrugsfall bei „Aktenzeichen XY ungelöst“

Euskirchen (red) Ein Betrugsfall aus der Eifel ist am Mittwochabend, 12. Mai, ab 20.15 Uhr Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“. Im März 2020 überredeten Betrüger eine ältere Dame (77) aus dem Euskirchener Raum, eine mittlere sechsstellige Euro-Summe an Unbekannte zu übergeben.

