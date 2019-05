Schule : Ein Abend mit König Ubu

BIESDORF Seit 37 Jahren leitet Christine Conradt die Theater AG des St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf. Zum Abschluss ihrer Tätigkeit wird es noch mal so richtig royal. Die Schüler präsentieren zwei Stücke, darunter auch eine Uraufführung mit überraschendem Ende.

Premiere der beiden Stücke König Ubu und Prinzessin Turandot ist am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der kleinen Turnhalle des St.-Josef-Gymnasiums Biesdorf. Weitere Aufführungstermine sind: Sonntag, 26. Mai, 16.30 Uhr, sowie Mittwoch, 29. Mai, und Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Karten gibt es unter E-Mail unter conradt.christine@googlemail.com

Für Conradt, die am St.-Josef-Gymnasium Biesdorf Englisch und Geschichte unterrichtet, ist die Premiere am kommenden Freitag eine ganze besondere. Und das nicht nur, weil es für sie nach 37 Jahren die letzte Aufführung der von ihr 1982 gegründeten Theater-AG sein wird.

Die Hauptfigur der Handlung ist der machtbesessene Ubu, der sein Volk tyrannisiert und an Feigheit kaum zu übertreffen ist. „Das Thema hat an Aktualität nichts verloren, weil es solche irrsinnigen Politiker und Herrscherfiguren ja auch heute noch überall auf der Welt gibt“, erklärt die Leiterin der Theatergruppe.

Es gibt zahlreiche Interpretationen des Märchens, doch bei der Suche nach dem geeigneten Stück ist Conradt nicht fündig geworden. Was vor allem am glücklichen Ende des Märchens lag. „Ich wollte kein schönes, sondern ein brutal-heiteres Ende haben“, sagt die Lehrerin. Und da ihre Recherche erfolglos blieb, hat sie schließlich ihren Kollegen Tobias Hewer darum gebeten, ein eigenes Stück über Prinzessin Turandot zu schreiben.

Hewer hat sich der Prinzessin also angenommen und selbst ein Stück geschrieben. Entstanden sind drei Fassungen. Und die dritte war schließlich die, die sowohl die Leiterin der AG als auch die Schüler überzeugt hat. „Wir waren alle begeistert“, sagt Conradt, die nun hofft, dass ihr Kollege das Werk auch bei einem Verlag einreichen wird. Das Stück sei schnell, romantisch, witzig und in moderner Sprache erzählt. Und es habe vor allem das, worum es ihr gegangen sei: ein völlig neues Ende. Was den Zuschauer bei diesem Ende erwartet, will Conradt natürlich nicht verraten. Nur so viel: „In unserem Stück kommen auch die abgeschnittenen Köpfe der Prinzen zu Wort.“