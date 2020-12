Friedhof : Erhöhung der Friedhofsgebühren in Speicher

Erhöhung der Friedhofsgebühren in Speicher

An der Leichenhalle sind Sanierungen nötig, die sich auch auf die Gebühren auswirken. Foto: Christina Bents

Speicher In Speicher müssen Bürger bald wegen Arbeiten an der Leichenhalle mehr zahlen.

Ab 2021 werden die Friedhofsgebühren in Speicher steigen, und zwar kräftig. Pro Grabstelle wird der Preis von 22 Euro, die bisher fällig waren, auf 40 Euro erhöht. Der Preis hängt mir der Renovierung der Leichenhalle zusammen.

Dort fällt einiges an. Fenster müssen ersetzt werden, wobei die Glasornamente erhalten bleiben sollen. Putz- und Anstricharbeiten sind geplant und auch am Dach müssen Fachleute ran.

Der Vorplatz ist noch in einem guten Zustand, aber über die Klimaanlage in der Leichenhalle will sich das Bauamt Gedanken machen. Die ist jetzt 20 Jahre alt und es gibt Überlegungen, einen Kühlwagen anzuschaffen und keine Klimaanlage mehr zu nutzen.