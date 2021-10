Politik und Geschichte : Feierstunde im Haus Beda für Dr. Alois Mertes

Dr. Alois Mertes wäre am 29. Oktober 100 Jahre alt geworden. Foto: Foto- und Bildstelle

BITBURG (rh) Er gilt als eine der großen Persönlichkeiten der Eifel und er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden: Dr. Alois Mertes. Am 29. Oktober 1921 in Gerolstein geboren, verstarb der CDU-Politiker unerwartet am 16. Juni 1985 im Alter von nur 64 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Höser

Aus Anlass seines 100. Geburtstages richtet die Kulturgemeinschaft Bitburg unter Mitwirkung der Konrad-Adenauer-Stiftung eine Feierstunde aus. Diese findet am Freitag, 29. Oktober, um 19 Uhr im Festsaal des Hauses Beda in Bitburg statt. Die Würdigung des Politikers nehmen Michael Thielen aus Berlin, Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung, und Dr. Georg Schneider aus Bonn vor. Die Persönlichkeit Alois Mertes aus dem Blickwinkel seiner Familie beleuchtet sein Sohn Ludwig Mertes. Das Schlusswort hält Werner Pies von der Kulturgemeinschaft Bitburg. Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet von Manfred Kochems, der an der Orgel einen Auszug einer Bachkantate intoniert. Die Feierstunde ist öffentlich, Teilnehmer müssen sich anmelden.