Wanderung : Wanderung von Olmscheid nach Jucken

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Donnerstag, 8. August, eine geführte Feierabendwanderung von Olmscheid nach Jucken und zurück an. Los geht es um 18 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Olmscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Wanderstrecke ist etwa sechs Kilometer und als leicht zu bezeichnen.