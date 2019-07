Wanderung : Die Vulkaneifel erkunden

Natur- und Geopark Vulkaneifel. Foto: Natur- und Geopark Vulkaneifel G/Klaus-Peter Kappest

Daun (red) Natur- und Geoparkführer bieten ab Sonntag, 7. Juli, an Informationsständen auf dem Maarsattel und am Meerfelder Maar Gelegenheit, Fragen zur geplanten Wanderung oder interessanten Ausflugszielen in der Region zu stellen.

Dieses Angebot gilt immer samstags und sonntags von Sonntag, 7. Juli, bis Sonntag, 27. Oktober.