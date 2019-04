später lesen Politik Grüne besuchen Hofladen Teilen

Twittern

Teilen



Die Grünen im Eifelkreis Bitburg-Prüm laden für Samstag, 4. Mai, um 14 Uhr in das Hoflädchen Hoffmann in der Bademer Straße 5 in Wilsecker ein. Thema ist die Versorgung mit regionalen Lebensmitteln.