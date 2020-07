Freizeit : Kaffee und Kuchen auf dem Schloss

Na,m wenn das mal kein traumhafter Ausblick ist? Das Café Alberti im Schloss Malberg mit Aussicht auf den Runden Garten und das Kylltal. Foto: tv/Förderverein

Malberg Jetzt beginnt die Saison in Malberg so richtig. Das Café hat eröffnet und die erste Musik-Veranstaltung hat stattgefunden. Sogar Führungen sind jetzt wieder möglich.

(utz) Corona hat die Veranstaltungssaison auf Schloss Malberg durchkreuzt. Bisher waren nur die Gärten zugänglich. Nun können Besucher unter der Einhaltung der Auflagen – auch die Innenräume betreten.

So etwas wie ein Startschuss war die Caféeröffnung am Wochenende. Das Café Alberti (Matteo Alberti hieß der Architekt des Neuen Hauses von Schloss Malberg) hat dort eröffnet, wo früher, als das Schloss noch Hotel war, die Gäste speisten. Im ehemaligen Speisesaal des Schlosses im Neuen Haus werden Otto Böcker und seine Mitarbeiterinnen nachmittags Kaffee, Kuchen und kleine Speisen anbieten. Und das genau an den Tagen, an denen auch die Gärten besichtigt werden können.

Böcker ist für den Förderverein ein Glücksgriff, denn er ist nach seinem aktiven Berufsleben als Lehrer voller Leidenschaft bei seiner Nebenbeschäftigung — der Gastronomie. „Er wird vielen Ortskundigen als Caterer und Betreiber des Bistros Karo einfach plus in Kyllburg in positiver Erinnerung sein“, sagt Inge Solchenbach, Vorsitzende des Fördervereins des Schlosses. Zum Start des Cafés gab es am Sonntag ein Frühschoppenkonzert sowie – ausnahmsweise – ein Mittagessen.

Neben dem Cafébesuch sind jetzt auch wieder Führungen durch das Schloss möglich. Coronabedingt müssen sich die Teilnehmer anmelden, die Zahl ist auf 15 pro Führung beschränkt.

In den Innenräumen muss Maske getragen werden. Zusätzlich zu den Samstagsführungen um 14.30 Uhr wurde das Angebot erweitert, im Juli und August werden auch mittwochs um 14.30 Uhr Führungen angeboten.

Doch bei dieser einen Veranstaltung wollen es der Förderverein Schloss Malberg und Otto Böcker nicht belassen: Am Sonntag, 26. Juli, um 15 Uhr wird es Kaffeehausmusik im Gartensaal geben. Zu Kaffee oder Tee und Kuchen spielt das Trio „Senza Nome“: Wolfgang Merkes (Klavier), Hugo Pfeifer (Geige) und Bettina Palaschewski (Cello) Walzern und romantischen Melodien aus „der guten alten Zeit“. „Leider lässt Corona nur das Tanzen nicht zu“, schreibt der Förderverein. Aber vielleicht kommt das auch noch.

Schloss Malberg von oben. An der Rückseite des Neuen Hauses, im ersten Stockwerk und mit Blick auf den Runden Garten, befindet sich auch das neue Café. Foto: tv/F.Mirgel Photography/Bernhard Gies/Max Müller