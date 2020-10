Kommentar : Ein Warnschuss

Was das Beispiel des Corona-Ausbruchs in der Eifel zeigt: Das Virus ist da und es verbreitet sich verdammt schnell. Deutlich macht dieses Beispiel auch, was Covid 19 so gefährlich macht: Menschen, die keinerlei Symptome haben, stecken, ohne es zu wissen, andere an, die wiederum andere anstecken und so weiter.

Je mehr Kontakte jeder einzelne in dieser Kette hat, desto schneller steigen die Infektionszahlen und desto gefährlicher wird es für Menschen, die zur Risikogruppe zählen. Um diese wie auch alle anderen zu schützen, sollte die Eifel zusammenhalten: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Und lieber jetzt Kontakte reduzieren als einen zweiten Lockdown zu riskieren. Dieser Ausbruch ist ein Warnschuss.