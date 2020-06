Kunst : Kaiser-Lothar-Preis der Stadt Prüm: Entscheidung ist gefallen

EVBK-Ausstellung in der Abtei Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden/e_pruem <e_pruem@volksfreund.de>+SEP+e_pruem <e_pruem@volksfreund.de>

Prüm Verkündigung jetzt, Verleihung später: Die Preise der Stadt Prüm und der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen (EVB) gehen nach Deutschland und Belgien.

(fpl) Die Träger stehen fest, die Verleihung aber wird erst im kommenden Jahr sein: Der Kaiser-Lothar-Preis der Stadt Prüm geht an Hans Dieter Ahlert aus Herzogenrath bei Aachen. Den Förderpreis „EVBK Youngster Award 2020/21“ erhält die belgische Künstlerin Floriane Soltysiak aus Aubel.

Ahlert, schreibt die EVBK am Dienstag in einer Pressemitteilung, „zählt seit 15 Jahren zum Kreis der aktiven EVBK-Künstler. Der gelernte Bauingenieur (79) ist seit 1981 künstlerisch tätig. Die EVBK-Jury lobt in ihrer Begründung vor allem Ahlerts reiche Formensprache und seine Fähigkeit zu immer wieder neuen Farb- und Materialkompositionen.“