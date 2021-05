Verkehr : LBM meldet Sperrungen und Aufhebungen

Arzfeld/Halenbach/seffern/schleid Wegen Straßenbauarbeiten muss die K 58 zwischen der Einmündung K 122 / K 58 in Halenbach und dem Ortsausgang Arzfeld voraussichtlich ab der kommenden Woche bis vermutlich zum 31.Juli gesperrt werden.

Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mit. Der genaue Termin werde noch bekannt gegeben. Wenn dieser Bauabschnitt abgeschlossen ist, folgt ein weiterer im Zuge der K 58 zwischen Arzfeld und Halenbach. Eine Umleitung wird ab der Einmündung K 122/K 58 in Halenbach über die K 122 – Eulenbruch – Lichtenborn – B 410 bis zur Einmündung B 410/K 58 in Arzfeld und umgekehrt, ausgeschildert.

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Kölner Straße (L 32) in Bitburg können nicht am Montag, 17. Mai, beginnen. Ein neuer verbindlicher Baubeginn werde am Montag, 17. Mai, abgestimmt, teil der LBM weiter mit. Über den Zeitpunkt des Baubeginns werde Anfang nächster Woche informiert.