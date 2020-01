Verkehr : Baumfällungen behindern den Verkehr auf der B 51

Bitburg Der Winter mit Eis und Schnee ist in weiter Ferne. Das nutzt der Landesbetrieb Mobiliät für größere Baumfällarbeiten entlang der Bundesstraße 51 zwischen Bitburg und der Anschlussstelle zur A60 in den kommenden Tagen.

Normalerweise sind die Mitarbeiter in ihren Räum- und Streufahrzeugen um diese Jahreszeit unterwegs. Doch es ist trocken- kalt ohne die typischen Begleiterscheinungen.

Am Montag, 20. Februar, haben die Arbeiten zwischen den Anschlussstellen B257 Echternacherstraße und der B51 Saarstraße/ Masholder in Fahrtrichtung Trier begonnen. Hier ist die besagte Richtung für zwei Tage zwischen 8 und 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Es wurde eine Bedarfsumleitung (U15) über die B257 Richtung Echternach, B418 Minden, Ralingen und L42 Richtung Olk und wieder zurück auf die B51 bei Newel eingerichtet. Das bedeutet das der Verkehr eine 26 Kilometer lange Umleitung in Kauf nehmen muss. Das wird über den ganzen Tag immer wieder zu Behinderungen und stockenden Verkehr führen.