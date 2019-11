Ehrenamt : Lions Club lädt zur Adventskalender-Tombola

Prüm Auch in diesem Jahr bietet der Lions Club Mürlenbach-Bertrada sein Projekt „Kinder-Adventskalender“ an. Ab sofort werden die Kalender für fünf Euro an verschiedenen Stellen in Prüm und Bitburg angeboten – in Buchhandlungen, Schulen, den Kindertagesstätten, Tankstellen und auch Banken.

Der Erlös ist für die Unterstützung von nachhaltigen Kinder-und Jugendprojekten, Initiativen für Gesundheitsprävention und anderen gemeinnützigen Projekten im Eifelkreis bestimmt. Die Kalender sind einzeln mit Tombolanummern versehen. Ende des Monats werden die Gewinnernummern gezogen. Ab Dienstag, 3. Dezember bis Dienstag, 24. Dezember werden dann täglich auf der Internetseite des Lions Clubs die Tagessieger bekanntgegeben – auf der Facebookpräsenz bereits ab Sonntag, 1. Dezember.