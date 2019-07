Wohltätigkeit : Wechsel im Präsidentenamt des Lions Clubs Mittelmosel

Zell Im Motorboot Club in Zell ist der neue Präsident des Lions Clubs Mittelmosel in sein Amt eingeführt worden. Der bisherige Präsident, Johannes Hübinger aus Zell, übergab das Amt für das Lions-Jahr 2019/20 an Herbert Reichert aus Wittlich.

