First Responder : Ein neuer Erstretter für Wintrich

Wintrich Im Rahmen der Blutspenderehrung sind Hubert Schneider und Michael Köhnen in ihrer ehrenamtlichen Funktion als First Responder vorgestellt worden. Hubert Schneider ist seit 2003 für den Bereich Wintrich tätig.

Michael Köhnen wird sich ab jetzt mit seinem Kollegen dort abwechseln. Ihre Ausrüstung und Ausbildung wird durch den DRK-Ortsverein Bernkastel-Kues finanziert, gestellt und unterhalten. Weitere First Responder des DRK-Ortsvereins Bernkastel-Kues sind Jürgen Roth in Lieser/Maring-Noviand, Lotte Stüttgen in Burgen/Hirzlei/Veldenz und Nina Benz in Veldenz/Brauneberg/Mülheim.