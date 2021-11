Konzertreihe : „Ein Konzert der Extraklasse“

Zum Abschluss der Mozart-Wochen Eifel fand am Samstag das Abschlusskonzert mit der Jungen Philharmonie Lemberg im Haus Beda in Bitburg statt. Dirigiert wurde das Orchester von Volodymyr Syvokhip. Foto: Rudolf Höser

Bitburg Zum Abschluss der Mozart-Wochen Eifel hat im Bitburger Haus Beda die Junge Philharmonie Lemberg gespielt.

Die Mozart-Wochen Eifel sind am Samstag mit einem Sinfonie­konzert der Jungen Philharmonie Lemberg im Haus Beda in Bitburg zu Ende gegangen.

Mit der Reihe fand in der Region zwischen Mosel, Eifel und Ardennen ein herausragendes Kultur­festival statt. In elf Konzerten – von der Kammermusik über die Sinfonik bis hin zum Oratorienkonzert – widmeten sich die Veranstaltungen den beiden großen Komponisten Mozart und Mendelssohn Bartholdy. Sie präsentierten anspruchsvolle Auftritte, die sicherlich zu den besonderen Kunstgenüssen in der Region in diesem Jahr gehörten. Auch, weil für die Konzerte herausragende Orte gefunden wurden. Etwa die Basilika St. Salvator in Prüm, das Schloss Malberg und das Kurhaus in Bad Bertrich, um nur einige zu nennen. Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy sind die wohl herausragenden Wunderkinder der Musikgeschichte. Mit sechs Jahren begann das Salzburger Musikgenie Mozart zu komponieren. Mendelssohn Bartholdys erste Streicher­sinfonie war das Werk eines Zwölf­jährigen.