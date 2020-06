MUSIK : Musikschule des Eifelkreises startet wieder durch

Die Grund- und Realschule plus in Neuerburg und die Kreismusikschule Bitburg-Prüm kooperieren seit vielen Jahren im Bereich der musischen Ausbildung. Foto: e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>

Bitburg/Prüm Nach der Lockerung der Coronaregeln gibt es inzwischen überwiegend Präsenzunterricht – und Chancen für neue Schüler.

(red) Die Corona-Pandemie hat den Musikschülern, Musiklehrern und Musikschulen das Leben schwer gemacht. Das ging auch der Musikschule des Eifelkreises so.

Nun aber laufe der Unterrichtsbetrieb wieder nahezu vollständig im normalen Präsenzunterricht vor Ort in den Schulen, Gemeinschaftshäusern und anderen öffentlichen Einrichtungen, berichtet die Musikschule. Da wo der Präsenzunterricht in Corona-Zeiten noch nicht erlaubt sei, arbeiteten die Pädagogen der Musikschule mit ihren Schülern im Online-Unterricht.

Trotz aller Widrigkeiten musste das neue Schuljahr vorbereitet werden. Was auch getan wurde. Denn ab sofort besetzt die Kreismusikschule, in der rund 1400 Schüler von etwa 65 Lehrkräften unterrichtet werden, frei werdende Unterrichtsplätze neu. Neben dem klassischen Instrumentalunterricht bietet sie auch vielfältige Angebote im Bereich Jazz und Rock-Pop an.