Geschichte : Von der Villa Medona bis ins heutige Mettendorf

METTENDORF Die Geschichte des Ortes haben die Brüder Helmut und Rudolf Willems in einer neuen Ortschronik zusammengefasst.

Vor 1.235 Jahren wurde der Ort Mettendorf erstmals als „Villa Medona“ erwähnt. So ist es nachzulesen im Goldenen Buch der Stadt Echternach. Eine neue Ortschronik hat die Geschichte des Ortes nun zusammengefasst. Vier Jahre lang haben Helmut und Rudolf Willems in mühevoller Kleinarbeit die Fakten zusammengetragen, die am Ende auf rund 400 Seiten in der neuesten Ausgabe der Mettendorfer Dorfchronik Platz gefunden haben. „Für unsere Arbeit haben wir auf einen wahren Schatz an Informationen zurückgreifen können“, sagt Helmut Willems.