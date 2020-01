Offener Kanal : Offener Kanal zeigt Interview

Bitburg (red) Der offene Kanal Bitburg zeigt am Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr die Sendung "Hallo Bitburg". Bürgermeister Joachim Kandels stellt sich den Fragen von Günther Ewertz und Erich Weiler. Es geht um das Ehrenamt in Vereinen in Bitburg.

