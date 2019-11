Heimatfilm : Sagenhaft – die Eifel im Film

Bitburg Adolf Winkler hat mit vielen Laiendarstellern einen Streifen über Mythen, Sagen und Geschichten gedreht.

Es ist gar nicht so einfach, einen Esel zu finden, der in einem Film mitwirken kann. Aber Adolf Winkler entdeckt im Eselszentrum Langsur einen passenden Darsteller. Damit nicht genug. Um die Legende von den Jungfrauen von Auw darstellen zu können, braucht der Filmemacher auch noch Frauen, die die Töchter des Frankenkönigs Dagobert spielen. Durch Vermittlung von Michael Theis von der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, der selbst einen Stadtsoldaten in der Gäßestrepper-Sage spielt, lassen sich schließlich drei Kolleginnen darauf ein, in dem Film „Mythen, Sagen und Geschichten aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm“ die frommen Töchter zu mimen.