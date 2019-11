Bildung : Schüler thematisieren Mobbing auf der Theaterbühne

Schüler schauspielern gegen Mobbing Theaterabend an der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm ein voller Erfolg Prüm. Beleidigungen, Streitereien und Handgreiflichkeiten - die „Bad Girls“ Tessa, Chayenne und Diana tyrannisieren im gleichnamigen Theaterstück (Leitung: Catrin Stecker) den Rest ihrer Klasse, wo es nur geht. Sie fühlen sich gemeinsam mit Big J, Jessys jüngerem Bruder, unbesiegbar. Bis Big J sich in Vera, eines der „Opfer-Mädchen“, verliebt. Während der Klassenfahrt mit Frau Lander kommt es zum großen Höhepunkt der Schikanen. Schließlich werden die „bösen Mädchen“ von der Schule verwiesen, da Mobbing nicht toleriert werden darf. Professionell wurden passende Bühnenbilder mit einem neuen Beamer und einer neuen Rückprojektionsleinwand eingesetzt und werteten damit die Vorstellung noch mehr auf. „Auch die Schauspieler waren sehr gut vorbereitet und brachten den Umgang mit dem Thema Mobbing hervorragend zur Geltung“, lobte Schulleiter Stephan Schilling die Aufführung. Als Ehrengast schaute sich auch Prüms Stadtbürgermeister Johannes Reuschen das Stück an seiner alten Schule begeistert an. Mit dem Erlös des Abends sollen übrigens Unkosten wie beispielsweise die Aufführungsrechte und eine Studienfahrt nach Köln zu einem professionellen Schauspieltraining finanziert werden. Und das nächste Projekt steht auch schon fest: „Es wird noch in diesem Schuljahr eine Aufführung der Wahlpflichtfachgruppe 8 geben“, kündigt Catrin Stecker an. Foto: Catrin Stecker