Ehrenamt : Lebensmittel für den guten Zweck

Messerich Auch in diesem Jahr plant die Katholische Frauengemeinschaft Messerich in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Bitburg eine Lebensmittelsammlung für bedürftige Familien. Lebensmittelpaket-Spenden dürfen nur mit haltbaren Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Nudeln, Konserven jeder Art, Kakao oder auch Süßigkeiten und Babynahrung gefüllt werden.

Die Pakete können im Pfarrsaal in Messerich, Oberdorf 5, abgegeben werden. Die gefüllten Pakete werden am Freitag, 22. November, von 17 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 23. November, von 10 bis 11.30 Uhr angenommen.