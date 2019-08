Großbaustelle : Seniorenheim in Prüm: Nach Zwangspause gehen die Arbeiten bald weiter

So soll‘s werden: das Seniorenheim am Prümer Teichplatz, Ansicht von der Montherméer Straße ... Foto: Primus Concept

Prüm Schnelle Reaktion: Die Chefs der beteiligten Unternehmen am Bau des Seniorenheims in der Prümer Teichstraße haben nach unserem Artikel von Mittwoch eine Stellungnahme geschickt.

Baustillstand am Seniorenheim: Wie der TV am Mittwoch berichtete, ruhen in der Prümer Teichstraße seit Wochen die Arbeiten an der Großbaustelle. Die Bürger fragen sich, warum – und wann es denn dort weitergeht.