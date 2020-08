Kommunalpolitik : SPD-Ortsverein Bitburg-Land Nord wählt neuen Vorstand

Der neue Vorstand des SPD-Ortsvereins Bitburg-Land Nord mit Direktkandidat Nico Steinbach. Foto: SPD-Ortsverein Bitburg-Land Nord

Oberweiler (red) In der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Bitburg-Land Nord in Oberweiler haben die Mitglieder einen neuen Vorstand gewählt. In Zukunft werden Sarah Lichter und Jan-Henning Syrbe gemeinsam den Vorsitz übernehmen.

Verstärkt werden sie von Paul Heckemanns (stellvertrentender Vorsitzender), Markus Thielen (Schriftführer), sowie den Beisitzern Dieter Lichter, Timo Schönecker und Martin Christmann.