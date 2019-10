Freizeit und Umweltschutz : Spezialistin für Imkerei bietet kostenlosen Kurs an

Bitburg Die Bienenspezialistin Pia Aumeier bietet auf Einladung der Volkshochschule Bitburg am Sonntag, 27. Oktober, einen kostenlosen Tageskurs über die Imkerei an. In den VHS-Räumen in in der Maria-Kundenreich-Straße 4 gibt sie einen theoretischen und praktischen Einblick in die Haltung von Honigbienen.

Der theoretische Teil beginnt um 10 Uhr und dauert etwa zwei Stunden.