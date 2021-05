Ablichten, abziehen, einsenden, gewinnen : Stadt Prüm ruft zu Fotowettbewerb auf

Prüm Alles aus der Eifel: Die Stadt Prüm hat zum 37. Mal ihren Fotowettbewerb ausgeschrieben.

Es gibt diese Tage, an denen man sich gar nicht sattfotografieren kann in der Eifel. Allein die Landschaft, im Zusammenspiel mit dem hier deutlich weniger langweiligen Wetter als dort, wo der Himmel immer blau ist, zeigt an manchen Tagen, frühmorgens, abends und dazwischen auch, was sie drauf hat.