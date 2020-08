Wanderung : Tageswanderung an der Our

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm veranstaltet am Sonntag, 23. August, eine Tageswanderung am Grenzfluss Our. Auf der Nat´ Our Route Nummer zwei geht es von Dasburg-Pont am Ufer der Our entlang bis zur Tintesmühle und zurück auf der Luxemburger Seite nach Dasburg.

