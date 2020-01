Polizei : Unfallflucht in Dasburg

Foto: Polizei Bitburg

Dasburg Ein unbekannter Autofahrer mit rotem Wagen, stieß am Mittwoch, 8. Januar, gegen 7 Uhr mit dem Auto einer 33-Jährigen auf der Hauptstraße in Dasburg im Bereich einer scharfen Kurve zusammen. Er war der Fahrerin mit seinem Fahrzeug entgegen gekommen und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Daleiden fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

