Polizei : Außenspiegel abgefahren: Polizei sucht Zeugen

Trier-Ehrang Ein Autofahrer fährt in Trier-Ehrang den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Autofahrer streift am Donnerstag, 9. Januar, gegen 17 Uhr, in der Kyllstraße in Trier-Ehrang den rechten Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs. Danach setzt er die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden an dem Fahrzeug zu kümmern, das vermutlich am Fahrbahnrand geparkt war. Das teilt die Polizeiinspektion Schweich mit.