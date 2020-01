Polizei : Unfallflucht in der Otto-Hahn-Straße in Wittlich: Zeugen gesucht

Unfallflucht in der Otto-Hahn-Straße in Wittlich: Zeugen gesucht

Wittlich Ein Autofahrer hat einen geparkten BMW in der Wittlicher Otto-Hahn-Straße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wittlich (vk/red) Vermutlich ist ein Autofahrer an dem geparkten dunklen BMW vorbeigefahren oder rangierte so unglücklich, dass er den Wagen im Bereich eines Autohändlers in der Otto-Hahn-Straße in Wittlich beschädigte. So rekonstruiert die Polizei Wittlich jedenfalls den Fall, der sich am Mittwoch, 8. Januar zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr ereignet hat.