Blaulicht : Zwei Unfälle in Wittlich – Polizei sucht Zeugen

Wittlich Zeugen für zwei Unfälle sucht die Wittlicher Polizei. Am Dienstag zwischen 10 und 10.30 Uhr wurde ein BMW, der im hinteren Bereich (Recyclingcontainer) des Bungert-Parkplatzes geparkt war, vermutlich von einem Fahrzeug beschädigt.

An dem BMW wurden weiße Lackanhaftungen an der rechten vorderen Fahrzeugseite festgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Montag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Real-Marktes ein silberner Citroën Xsara vermutlich von einem anderen unbekannten Auto auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Schäden, mehrere Kratzer und Dellen in den Türen, könnten teilweise aber auch von einem Einkaufswagen stammen. An dem Citroën entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.