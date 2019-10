Polizei schätzt Schaden auf 800 Euro : Fahrerflucht: Unbekannter rammt Auto

Schönecken Rund 800 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag in Schönecken verursacht. Beim Vorbeifahren am Busbahnhof in der Teichstraße 16 stieß er wohl gegen ein geparktes Auto.

Jetzt sucht die Polizei den Verursacher des Unfalls, denn der machte sich wohl nach dem Zusammenstoß aus dem Staub. „Womöglich“, schreibt ein Polizeisprecher, „handelt es sich bei diesem um einen Besucher der Schönecker Kirmes“, die wohl an diesem Wochenende im Eifelort stattfand.