Blaulicht : Zwei Menschen schwer verletzt bei Auto-Überschlag auf der B257

Badem Ein Fahrzeug hat sich am Samstagabend zwischen Badem und Orsfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) mehrfach überschlagen, beide Insassen mussten von den Rettungskräften aus dem Auto befreit werden.

Zum heftigen Verkehrsunfall mussten am Samstagabend in der Eifel annähernd vierzig Rettungskräfte ausrücken. Auf der B257 zwischen Badem und Orsfeld hatte sich der Audi A4 Avant mehrfach in einem angrenzenden Acker überschlagen. Fahrer und Beifahrerin waren zunächst in dem total beschädigten PKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.