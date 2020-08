Corona-Abstriche in Bitburg : Es braucht Geduld nach dem Corona-Test – auch in Bitburg

Bitburg (de) Bayern, Rheinland-Pfalz, Trier, Bitburg: Es geht nicht so schnell, wie gewünscht. Seit der Bitburger Corona-Drive-In auch Teststelle des Landes für Wiedereinreisende ist, nehmen die Rot-Kreuz-Mitarbeiter in der Wankelstraße Tag für Tag von morgens bis abends Abstriche.

Doch bis die ausgewertet sind, vergeht Zeit (der TV berichtete). So schnell, wie getestet wird, kommen die Labore nicht mit der Auswertung hinterher und dann müssen die Gesundheitsämter auch noch die Daten erfassen und übermitteln. Schließlich kommt etwa die Hälfte der Menschen, die sich Tag für Tag in Bitburg Testen lassen, nicht aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm.

„Ein Großteil der Ergebnisse wird den Betroffenen innerhalb von 72 Stunden mitgeteilt, beziehungsweise an das Gesundheitsamt des Wohnortes der Getesteten übermittelt“, sagt Thomas Konder, Pressesprecher der Kreisverwaltung. In Ausnahmefällen könne es auch eine Woche dauern, etwa, wenn das Amt noch mal bei dem Labor nach den Ergebnissen nachfragen müsse. Im schnellsten Fall wissen Betroffene 48 Stunden später, ob sie positiv oder negativ sind.

Die Zahlen stagnieren : Aktuell gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung 14 Corona-Fälle im Eifelkreis. Der Verlauf der Erkrankung sei recht unterschiedlich. „Während manche keine Symptome aufweisen, klagen viele Erkrankte über Fieber, Husten und Schnupfen“, sagt Pressesprecher Thomas Konder. Zuletzt mussten drei Patienten im Alter von 38, 46 und 63 Jahren stationär in der Eifeler Corona-Klinik in Gerolstein behandelt werden – einer wurde beatmet, einer konnte das Krankenhaus Ende vergangener Woche verlassen.

In Bitburg testen die Ehrenamtlichen des DRK zwischen 100 und 200 Menschen am Tag. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Zeit, bevor die Landesteststelle eingerichtet wurde. Das ist nicht nur Mehrarbeit für das DRK, sondern auch für das Gesundheitsamt. „Ohne eine Aufstockung der zeitlichen und personellen Kapazitäten wären Datenerhebung, Beratung, Kontakt- und Quarantäneverfolgung der betroffenen Personen nicht leistbar“, sagt Dr. Holger Kappes, Leiter des Gesundheitsamts. Bis zu 15 zusätzliche Mitarbeiter hat die Kreisverwaltung deshalb aus anderen Abteilungen dafür abgezogen. Dennoch bittet Kappes: „Haben Sie etwas Geduld.“