Wettbewerb : Wo spaziert es sich im Islek am besten?

Wo spaziert es sich im Islek am besten?

Arzfeld Die Verbandsgemeinde Arzfeld hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, um die schönsten kurzen Spazierwege zu finden.

(red) Spazierengehen hat positive Auswirkungen auf Körper und Geist und ist – gerade in Zeiten von Corona – eine Form der Erholung. Es entspannt die Muskeln und Nerven, man kommt auf andere Gedanken und es steigert deutlich die Laune. Wenn bald die Frühlingssonne lacht und die ersten Blumen blühen, macht Spazierengehen noch mehr Spaß.

Die Nachfrage nach Wanderwegen ist wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 stark gestiegen. Das ergab eine Branchenbefragung des Deutschen Wanderverbandes. Auch im Islek ist ein zunehmendes Interesse am Thema Wandern zu verspüren. Die Menschen bewegen sich mehr in der freien Natur und entdecken dabei auch neue Wege. Um der Nachfrage nach kürzeren Wanderrouten nachzukommen, erarbeitet die Tourist-Information Islek derzeit neue Rundwege in der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld mit einer Länge von bis zu sieben Kilometern. Die „Islek Pfädchen“ sollen insbesondere Familien mit Kindern sowie Gäste und Einheimische ansprechen, die nur mal „kurz“ wandern wollen.