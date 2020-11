Die Polizei bittet um Hinweise : Dieb stiehlt Überwachungskamera von Hauswand in Kyllburg

Kyllburg Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Kyllburg eine Überwachungskamera von einem Haus abmontiert und mitgenommen hat.

Ein unbekannter Dieb hat laut Polizei am Sonntag, 8. Novmber, in der Zeit von 1 bis 12 Uhr in der Straße Marktplatz in Kyllburg eine Überwachungskamera gestohlen. Hierfür sei der Täter vermutlich auf eine vor Ort befindliche Mülltonne geklettert, um anschließend die Kamera an der Hauswand neben einer Garage zu erreichen und zu stehlen.