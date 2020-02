Blaulicht : Unbekannter zersticht Reifen in Rodershausen

Pelm/Rodershausen Ein Unbekannter hat am Samstag, 1. Februar, in Rodershausen drei Reifen an einem geparkten Auto zerstochen. Der Täter schlug laut Informationen der Polizeiinspektion Bitburg zwischen 18.45 Uhr und 19.45 Uhr – also während des Gottesdienstes – auf dem Parkplatz der Kirche zu und durchstach drei Reifen an einem weißen Mitsubishi.



