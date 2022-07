Kultur : Schloss Malberg: Aufführungen von „Wilhelm Tell“ am 2. und 3. Juli coronabedingt abgesagt

Schloss Malberg: Aufführungen von „Wilhelm Tell“ am 2. und 3. Juli coronabedingt abgesagt

Die Aufführungen von Schillers Drama „Wilhelm Tell“ am Wochenende müssen abgesagt werden. Foto: Höser Rudolf

Malberg Wegen Krankheitsfällen im Team müssen die Veranstaltungen am Wochenende ausfallen. Bereits gekaufte Karten behalten trotzdem ihre Gültigkeit.

Die Tellgemeinschaft Malberg teilt mit, dass die für Samstag, 2. Juli, und Sonntag, 3. Juli, geplanten Aufführungen des Dramas Wilhelm Tell wegen einiger Corona-Infektionen im Ensemble abgesagt werden müssen. Die Veranstaltungen am Samstag, 9. Juli, und Sonntag, 10. Juli, finden wie geplant statt. Bereits bezahlte Tickets behalten ihre Gültigkeit und können auf diese Veranstaltungen umgebucht werden. Bitte wenden Sie sich dazu an die entsprechende Vorverkaufsstelle.