Corona-Pandemie : Zahl der Infizierten steigt im Eifelkreis

Bitburg Im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden drei Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. Die Zahl der aktuell Infizierten liege somit bei zehn, teilt das Gesundheitsamt mit.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei sieben. Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße 16 in Bitburg (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer von 10 bis 18 Uhr.